Dienstag, 16. April 2019

Osterrallye im Wildpark Neuhaus

Eine junge Besucherin auf der Streichelwiese im Wildpark Neuhaus. Foto: Willeke/Landesforsten

Neuhaus. Jetzt im Frühjahr freuen sich Besucher auf das frische Grün und den ersten Nachwuchs im Wildpark Neuhaus. Am Ostermontag, 22. April, lädt die Walderlebniseinrichtung von 9 bis 17 Uhr zu einem Spaß für die ganze Familie ein. Bei der Osterrallye geht es darum, an vielen spannenden Stationen Rätsel zu lösen. Die Antworten findet, wer mit offenen Augen durch den Wildpark geht. So entdecken Besucher die Tiere und den Park auf eine ganz neue Art und Weise. Jeder, der an der Rallye teilnimmt, bekommt einen kleinen Preis. Wer den ausgefüllten Fragebogen zurückgibt, nimmt an der Verlosung des Hauptgewinns teil. Zusätzlich finden die Flugvorführungen der Falknerei statt. Der Einlass endet eine Stunde vor der Schließung. (tah)

