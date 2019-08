Sonntag, 25. August 2019

Ottbergen: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Die Polizei Höxter meldet einen schweren Motorradunfall.

Höxter/Ottbergen. Mit schweren Verletzungen wurde am Sonnabendnachmittag ein 65-jähriger Motorradfahrer in eine Klinik geflogen. Er war auf der Landesstraße 890 zwischen Ottbergen und Bosseborn in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Sein Motorrad Yamaha wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.