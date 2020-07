Mittwoch, 08. Juli 2020

Ottbergen: Sattelzug mit Getränkekisten in Schieflage

Ottbergen. Mitten in Ottbergen geriet am Mittwoch Nachmittag gegen 15 Uhr ein Sattelzug in Schieflage. Das Prekäre daran: Der Lkw war quasi „bis zum Rand“ mit Getränkekisten beladen. Und die gesamte Ladung hatte sich ebenfalls verschoben und drohte auf die Fahrbahn zu rutschen. Dieses Szenario vor Augen, begann unmittelbar eine große „Umlade-Aktion“. Per Hand wurden von etlichen Helfern und Einsatzkräften die Kisten in einen herbeigerufenen Ersatz-Lkw geschleppt und gestapelt. Die Ortsdurchfahrt Ottbergens ist bis mindestens 18 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird aus Richtung Höxter über Amelunxen umgeleitet (der Schwerverkehr muss allerdings eine noch weitere Strecke auf sich nehmen), von Brakel Richtung Höxter geht es über Bosseborn. (rei)