Freitag, 17. Juli 2020

Ottbergen: Zeugen nach gefährlichen Überholvorgang gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Überholvorgang auf der B 64 in Ottbergen.

Ottbergen. Am Dienstag um 9.20 Uhr kam es auf der B 64 in Ottbergen im Bereich des Bahnübergangs zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein schwarzer VW Touareg überholte dort zunächst in Richtung Brakel einen roten Transporter mit LIP Kennzeichen (Kreis Lippe) und versuchte anschließend noch, einen davor fahrenden türkisfarbenen Lkw zu überholen. Den gefährlichen Überholversuch musste der Touareg-Fahrer jedoch abbrechen, um einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen BMW 3er zu vermeiden.

Der Touareg Fahrer bremste daher stark ab und scherte zwischen dem türkisen Lkw und dem roten Transporter ein. Aufgrund der gefährlichen Verkehrssituation bremste der BMW-Fahrer ebenfalls stark ab und versuchte so weit wie möglich auf der Bundesstraße nach rechts auszuweichen. Dabei touchierte er offenbar leicht die dortigen Schutzplanken und zog sich einen Schaden an der rechten Seite seines Pkw zu, den er erst später bemerkte und der Polizei in Höxter meldete.

Das Verkehrskommissariat aus Höxter ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Unfallflucht gegen den Fahrer des schwarzen VW Touareg, der vermutlich aus dem Kreis Höxter stammt. Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.