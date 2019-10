Freitag, 11. Oktober 2019

Ottenstein-Brevörde: L 428 bereits ab 18.10. gesperrt

Die L 428 zwischen Brevörde und Ottenstein wird jetzt bereits ab Freitag, 18. Oktober, für ein Wochenende voll gesperrt.

Brevörde/Ottenstein. Die Landesstraße 428 zwischen Brevörde und Ottenstein wird bereits einen Tag früher als geplant voll gesperrt. Der Grund: Die dringend notwendige Sanierung der Fahrbahn. Angekündigt hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hameln, die Vollsperrung eigentlich für den Sonnabend, 19. Oktober, für ein Wochenende. Jetzt müssen sich Autofahrer bereits ab Freitag, 18. Oktober, gegen 7 Uhr auf Behinderungen und die Vollsperrung einstellen. Der Buslinienverkehr hat am Freitag noch bis 11 Uhr die Möglichkeit, die Landesstraße 428 zu nutzen.

Auf der Landesstraße 428 zwischen Ottenstein und Brevörde muss in einem rund 500 Meter langen Abschnitt die Fahrbahn instand gesetzt werden. Dieser Abschnitt befindet sich am Waldrand zwischen den 13 Kurven und dem langen geradem Streckenabschnitt in Richtung Ottenstein. Der Streckenzug liegt im Zuge der kleinräumigen Umleitungstrecke für die gesperrte Bundesstraße 83 bei Steinmühle.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln dazu: „Die Sanierungsarbeiten erfordern von Freitag, 18. Oktober bis Montag, 21. Oktober zu Beginn des Berufsverkehrs bedingt durch die schmale Fahrbahn eine Vollsperrung“. Der Verkehr wird über die Landesstraße 426 (Meiborssen und Vahlbruch), Kreisstraße 39 und Kreisstraße 40 umgeleitet.

Ab Montag, 21. Oktober, erfolgen unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung Arbeiten am Bankett der Straße. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.