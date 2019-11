Donnerstag, 07. November 2019

Ottenstein: Schwangere bei Unfall tödlich verletzt

Die Polizei meldet einen tödlichen Unfall, der sich Donnerstag gegen 8 Uhr zwischen Ottenstein und Lüntorf ereignet hat.

Ottenstein/Lüntorf. Schrecklicher Unfall am Donnerstag Morgen auf der L 428 bei Lüntorf. Gegen 8 Uhr befuhr eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda die L 428 von Ottenstein in Richtung Lüntorf. In einer scharfen Linkskurve geriet der Pkw der Frau zunächst nach rechts auf den Seitenstreifen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Straßenbaum. Die junge Frau, die in einem Ortsteil von Bad Pyrmont wohnt, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort, ebenso ihr ungeborenes Kind.