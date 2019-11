Samstag, 16. November 2019

Otto Künnecke kauft ehemalige Halle von Farben Hoffmann in Holzminden

Die Halle wird derzeit saniert und hergerichtet. Foto: spe

Holzminden. Die Firma Otto Künnecke hat vor einigen Wochen die ehemalige Immobilie „Farben Hoffmann“ in der Zeppelinstraße übernommen. Zuletzt war hier ein Indoor-Spielparadies für Kinder untergebracht, dann stand die Halle leer. Derzeit wird sie saniert und hergerichtet, um verschiedene Nutzungen zu ermöglichen. So soll ein Teil der Produktion der Firma Künnecke in das neue Gebäude umziehen, um Platz für die weitere Produktionsflächen in der Bülte zu schaffen.

Außerdem will Künnecke hier den ersten Co-Working-Space in der Region einrichten. Co-Working bedeutet, dass einzelne Arbeitsplätze oder Büros an Start-ups oder kleinere Unternehmen vermietet werden, die dort eine komplette Infrastruktur mit High-Speed-Internet und gemeinsam zu nutzende (Besprechungs-)Räume und Küche vorfinden. „Ziel ist es, dass sich die Mieter gegenseitig unterstützen und gemeinsame Projekte durchführen können. Wenn sich das Konzept bewährt, sollen auch kleinere Werkstätten angeboten werden, um Gründern die Möglichkeit zum Starten zu geben“, so Firmenchef Carl-Otto Künnecke. Ein zweiter Bereich wird die Vermietung von Lagerflächen für Privatpersonen und Geschäftstreibende sein, die im Gebäude abschließbare Flächen von 20 bis 200 Quadratmeter anmieten können. Noch seien aber die einzelnen Konzepte nicht bis ins letzte Detail durchgeplant.