Mittwoch, 04. September 2019

PACE und Connect: Neue Anlaufstelle für Jugendliche in Holzminden

Von links: Sylke Hennigfeld, Alida Buske, Heike Thiel, Martina Ohm, Sandra Clemens-Wolf und Jens Hennigfeld von den Teams PACE und Connect. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Holzminden. Neue Adresse für die Jugendberufshilfe des Landkreises Holzminden: Seit dem 1. Juni sind das Pro-Aktiv-Center (PACE) und das neue Projekt „Connect“ in der Karlstraße 16 zu finden. Beides sind Projekte der Kreisvolkshochschule Holzminden. Während PACE vorher auf dem Projektgelände der KVHS in der Nähe des Bahnhofs beheimatet war, ist das „Connect“ neu. Der Grund dafür, dass beide Projekte zusammen in die Karlstraße eingezogen sind, liegt in der Innenstadtnähe des Gebäudes begründet. Das Haus soll eine neue zentrale Anlaufstelle sein. „Die Chance, Jugendliche besser zu erreichen und Hemmschwellen zu überwinden, ist hier deutlich größer“, hofft Corinna Schmidt, stellvertretende Leiterin der KVHS.

Neben dem Pro-Aktiv-Center befindet sich dort auch das neue Projekt „Connect“. Dies bietet, in Absprache mit dem örtlichen Jobcenter, Platz für zwölf teilnehmende erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II. „Connect“ steht für Gespräche, Orientierung und Unterstützung bei der Alltagsgestaltung und bietet den Teilnehmern in vielen Bereichen begleitende Hilfen an.

Der Treff ist montags von 10 bis 16.30 Uhr, dienstags von 13 bis 16 Uhr, mittwochs von 10 bis 15 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 13.30 Uhr geöffnet. Beide Projekte sollen einer interessierten Fachöffentlichkeit am Donenrstag, 26. September, von 10 bis 14 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür näher vorgestellt werden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. September