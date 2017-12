Montag, 04. Dezember 2017

Packendes Finale in der Liebighalle

Die Kreisauswahl Holzminden hatte einen schweren Stand in ihrer Gruppe.

Holzminden. Was für ein Spektakel in der Liebighalle in Holzminden. Am Sonntag fand dort das Turnier der Fußball-E-Junioren Auswahlmannschaften statt. Insgesamt nahmen zehn Mannschaften aus neun Kreisen des Fußball-Bezirks Hannover an dem Turnier teil. „Wir sind froh, dass trotz der Wetterbedingungen alle Mannschaften zu dem Turnier gekommen sind“, freute sich Rolf Gans, Vorsitzender vom Juniorenausschuss. Die Spieler, Trainer und die Zuschauer wurden belohnt. Packende Spiele und toller Fußball wurde geboten. „Das Niveau bei diesem Turnier ist schon sehr hoch. Kein Wunder, dass auch diesmal wieder Scouts von Bundesligisten hier waren“, berichtete Rolf Gans. Dabei sahen sie Scouts und die Zuschauer insgesamt 68 Tore in der Vorrunde. Nur die Kreise aus Holzminden und Hildesheim fielen etwas ab. Kein Wunder, ist das Einzugspotenzial für den Kreis Holzminden auch das kleinste. „Wir haben in diesem Jahrgang nicht ganz die Qualität. Dennoch haben es unsere Jungs sehr gut gemacht“, blickte Gans zufrieden auf die E-Jugendkreisauswahl.

Ähnlich sah es auch Trainer Markus Verwohlt, welcher gegenüber dem TAH sagte: „Wir versuchen immer weiter mit den Jungs zu arbeiten. Durch die Videoanalysen vom letzten Turnier haben wir viele Erfahrungen gesammelt und im Anschluss die Fehler aufgearbeitet. Heute haben wir einen kleinen Fortschritt gesehen zu den anderen Turnieren, aber man kann nicht sofort alles umsetzten. Es ist noch ein langer Weg, bis wir es so hinbekommen, wie wir es uns wünschen.“

Der Gastgeber war in der Gruppe 1 chancenlos und schied am Ende ohne Punkte aus. Auch für den neuen Auswahltrainer Fabian Cornelsen war es eine tolle Erfahrung, der junge Trainer meinte: „Das Turnier war sehr gut. Es gibt hier beim Turnier wirklich viele gute Spieler und man sieht, wie weit manche schon sind. Es ist ja meine erste Hallensaison auf diesem Niveau und ich hätte nicht damit gerechnet, dass in diesem Bereich schon so viele gute Fußballer dabei sind.“ Das Rennen in dieser Gruppe machten die Kreise Northeim/Einbeck und Hameln/Pyrmont. In der zweiten Gruppe setzten sich nach der Vorrunde die Kreise von Göttingen/Osterode und Hameln/Pyrmont durch.

In den Halbfinalspielen stieg die Spannung, und am Ende setzte sich der Kreis Northeim / Einbeck im ersten Halbfinale mit 2:0 gegen den Kreis Göttingen/Osterode durch. Im zweiten Semifinale bezwang der Kreis Hameln / Pyrmont den Gegner aus dem Kreis Hannover-Stadt II mit 1:0. Somit blieb für Göttingen/Osterode und Hannover-Stadt nur das Spiel um Platz 3. Dort siegte der Gast aus der Landeshauptstadt deutlich mit 4:1.

Und dann war es soweit. Das große Finale stand auf dem Programm. Der Kreis Northeim / Einbeck traf auf den Kreis Hameln / Pyrmont. Bereits in der Vorrunde gab es diese Partie, dort setzte sich der Kreis aus Hameln/Pyrmont deutlich mit 5:1 durch. Doch diesmal kam es anders. In einem packenden Finale schoss Jua Müller das goldene Tor und sicherte somit den 1:0-Turniersieg für den Kreis Northeim / Einbeck. Zwar versuchte Hameln/Pyrmont nach dem Gegentreffer nochmal alles, traf aber nur zweimal die Latte.

„Es war ein spannendes und hochklassiges Finale. Hameln/Pyrmont hatte etwas mehr vom Spiel, aber der Sieg für den Kreis Northeim / Einbeck ist nicht unverdient. Es war insgesamt eine Überraschung, dass die beiden im Finale standen. Insgesamt war es ein sehr gutes Turnier, und die Unterstützung von der JSG Forstbachtal war hervorragend“, so Rolf Gans abschließend. (kf)