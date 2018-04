Samstag, 07. April 2018

Paderborn: 26.300 Menschen müssen evakuiert werden

Die Bombenentschärfung am Sonntag wirkt sich auch auf Bahn- und Luftverkehr aus.

Paderborn. Eine Bombe, die in Paderborn bei Bauarbeiten in der Nähe der Universität gefunden wurde und jetzt entschärft werden muss, sorgt für eine große Evakuierungsaktion am morgigen Sonntag in der westfälischen Domstadt. In einem Radius von etwa 1,5 Kilometern um den Fundort werden 26.300 Einwohner, vier Krankenhäuser und vier Altenheime evakuiert. Bei der Evakuierung werden auch Helfer aus dem Kreis Höxter dabei sein. Die britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt etwa 1,8 Tonnen und enthält 1,5 Tonnen Sprengstoff. Die Entschärfung der Bombe soll am Sonntag stattfinden. Die Bombe wird aktuell von einem Wachschutz bewacht und ist von Experten abgedeckt worden. Die Evakuierung beginnt am Sonntag um 6 Uhr. Ab 8 Uhr werden dann 15 Straßensperren durch die Polizei eingerichtet, so dass ab 10 Uhr nur noch die Ausfahrt aus dem Sperrgebiet möglich sei, keine Einfahrt mehr. Ab 12 Uhr darf sich dann keine Person mehr im Sperrgebiet aufhalten. Damit in dieser Zeit kein Vandalismus betrieben werden kann, wird die Polizei verstärkte Kontrollen – unter anderem mit Hubschraubern – durchführen. Am Sonntag gilt für die Zeit der Entschärfung ein ausdrückliches Flugverbot für Drohnen. Die Entschärfung der Bombe ist für den frühen Nachmittag geplant und wird voraussichtlich zwei Stunden dauern. Erst nach der endgültigen Sicherung der Bombe können die Anwohner wieder in ihre Häuser zurück.

Zur Unterstützung bei der Evakuierung im Stadtgebiet von Paderborn hat die Bezirksregierung Detmold beim Kreis Höxter einen Betreuungsplatz für 500 Personen angefordert. Für die Einrichtung und den Betrieb des Betreuungsplatzes wird der Kreis Höxter Einsatzeinheiten der DRK-Kreisverbände Höxter und Warburg sowie des Malteserhilfsdienstes entsenden. Dazu gehören insgesamt 72 Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen mit Verbands-, Zug- und Gruppenführern sowie Helfern und Notärzten. Das St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter hat drei Frühchen aus der Frauen- und Kinderklinik St. Louise in Paderborn aufgenommen.

Auch der öffentliche Nahverkehr wird in der Zeit der Entschärfung nicht fahren. Der Bahnverkehr wird ab 13 Uhr nicht mehr verkehren. Ab 13 Uhr fallen die Züge der Nordwestbahn zwischen Paderborn und Altenbeken aus. Betroffen sind mindestens folgende Verbindungen: Abfahrt Kreiensen: 11:23 Uhr, Abfahrt Holzminden: 13:01 Uhr, Abfahrt Kreiensen: 13:23 Uhr, Abfahrt Paderborn: 13:53 Uhr, Abfahrt Paderborn: 14:53 Uhr, Abfahrt Paderborn: 15:53 Uhr.

Zwischen Kreiensen/Holzminden und Altenbeken verkehren alle Zuge planmäßig. Für alle ausfallenden Fahrten auf dem Abschnitt Altenbeken – Paderborn richten die betroffenen Eisenbahnunternehmen einen gemeinsamen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die erste Abfahrt startet um 13:05 Uhr in Paderborn sowie um 13:20 Uhr in Altenbeken. Aufgrund möglicher Straßensperrungen wegen der Bombenentschärfung und Auslastung der Umleitungsstrecken können leider keine weiteren genauen Fahrzeiten angegeben werden. Der Flugverkehr muss ebenfalls während der Zeit der Entschärfung umgeleitet werden. Alle Informationen werden gebündelt auf www.paderborn.de zusammen gefasst.