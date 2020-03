Mittwoch, 11. März 2020

Paderborner Osterlauf findet nicht statt

Der Holzmindener Jan Kaschura (rechts) wird beim Osterlauf in Paderborn nicht starten können. Der Lauf wurde abgesagt.

Kreis Holzminden. Das Corona-Virus nimmt auch immer mehr Einfluss auf den Sportkreis Holzminden. Nach der eher geräuschlosen Absage der Leichtathletik-Hallenkreismeisterschaften am ersten März-Wochenende, erreicht nun eine Absage mit weit größerer Strahlkraft den Landkreis: Der Paderborner Osterlauf muss aufgrund des Corona-Virus abgesagt werden und findet nicht am Ostersonnabend statt. Zurzeit suchen die Veranstalter aber nach einem Ersatztermin. Favorisiert wird die zweite August-Hälfte.

Der Paderborner Osterlauf ist eine Traditionsveranstaltung und sollte in diesem Jahr zum 74. Mal über die Bühne gehen. Da aber das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Paderborn die Durchführung aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt haben, blieb den Veranstaltern nichts anderes übrig, als den Lauf abzusagen. Rund 12.000 Teilnehmende aus ganz Europa hätten sich dazu in Paderborn eingefunden, viele Starter aber auch aus dem Landkreis Holzminden.

Damit gerechnet und somit nicht sonderlich überrascht war Ulrich Radtke, Lauftreff-Leiter bei Symrise und Chef der RunArtists Holzminden. Rund 30 Sportler sind betroffen. „Ich finde den frühen Zeitpunkt der Absage gut. Ob das alles richtig ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Wir alle stehen vor einer ungewissen Saison“, sagt Radtke. Seine Athleten wollten am 21. März beim Springe-Deister-Marathon an den Start gehen, dieser Lauf ist aber auch schon abgesagt. Weitere Highlights im Veranstaltungskalender der RunArtists wären der Hermannslauf (26. April), der Hannover-Marathon (26. April), und die Deutsche Meisterschaft im Sechs-Stunden-Lauf in Herne am 4. April. Da wollten sieben RunArtists starten. Ob diese Veranstaltungen stattfinden, steht noch nicht fest. Ungeachtet der Absage geht die Vorbereitung auf den Osterlauf aber planmäßig bis zum 8. April weiter.

„Wir befinden uns in der Vorbereitung auf den Hannover-Marathon. Der Paderborner Osterlauf wäre eine gute Generalprobe gewesen“, sagt der Arholzer Christian Warkus, der die Absage zwar bedauert, aber durchaus nachvollziehen kann. Der TSV wäre mit elf Läufern nach Paderborn gereist. Darunter zwei, die nach einer etwas längeren Verletzungspause gerade wieder ins Training eingestiegen sind.

Mit Verständnis wurde die Entscheidung beim PSV Holzminden aufgenommen, der mit zehn Läufern am Start gewesen wäre. „Letztlich geht es um die Gesundheit, und wir sind alle nur Hobbyläufer“, kommentierte PSV-Vorsitzender Matthias Ebeling die Entscheidung, den Osterlauf abzusagen. Ob seine Läufer aber im August in Paderborn antreten können, vermochte er nicht zu sagen. „Unser Laufkalender ist so getaktet, dass wir jedes Wochenende auf einer anderen Großveranstaltung sind. Ich sehe das eher als schwierig an, so einen Lauf nachzuholen. Es ist schade, aber nicht zu ändern“.

Der PSV Holzminden startet seit 1990 regelmäßig in Paderborn. Traditionell ist der Osterlauf der erste große Test nach der Winterpause. Für den PSV Holzminden steht nun der Sälzerlauf in Salzkotten am 21. März im Fokus. (ue)