Mittwoch, 13. November 2019

Parken in Höxter wird teurer

Der Rat soll eine neue Gebührenordnung für das Parken in Höxter beschließen. Foto: fhm

Höxter. In Höxter wird das Parken demnächst teurer. Wenn es nach der Verwaltung geht, soll ab 1. Februar 2020 eine Stunde Parken nicht mehr 60 Cent, sondern 80 Cent kosten. In der Sitzung des Rates der Stadt Höxter am Donnerstag, 21. November, soll über den Vorschlag der Verwaltung entschieden werden. Der Halbtagsausweis für den Parkplatz Berliner Platz soll 2,50 Euro statt 2 Euro kosten, der Tagesausweis Berliner Platz 4,50 Euro statt bisher 3,50 Euro. Der Preis der Wochenkarte soll von 12 auf 14 Euro, der Preis der Monatskarte von 28 auf 30 Euro steigen. Für die Parkuhren soll es keine Gebührenerhöhung geben. (fhm)

