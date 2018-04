Mittwoch, 04. April 2018

Parken zur Probe in der Stadtoldendorfer Innenstadt

Die Stadt Stadtoldendorf hat eine provisorische Parkfläche auf dem Platz der Abrisshäuser eingerichtet.

Stadtoldendorf. In direkter Nähe zur Fußgängerzone hat die Stadt Stadtoldendorf neue Parkplätze eingerichtet. Das ganze ist ein zeitlich befristeter Probelauf, der mit dem Arbeitskreis Innenstadt abgesprochen ist. Die Maßnahme war im Vorfeld nicht unumstritten, jedoch haben sich sowohl der Arbeitskreis als auch die politischen Gremien mehrheitlich dafür ausgesprochen, zumindest einmal den Versuch zu wagen, wie diese Stellplätze auf der Fläche der Abrisshäuser angenommen werden und ob es zu kniffligen Situationen in der schmalen Petersilienstraße kommt – der einzigen Zu- und Ausfahrt zu dem neuen Parkplatz. Die zeitliche Befristung ergibt sich von selbst: Denn nach dem Abriss der ersten beiden Häuser in der Kellerstraße sollen hier möglichst noch in diesem Jahr zwei weitere leerstehende Immobilien dem Erdboden gleichgemacht werden. Allein schon aus Sicherheitsgründen dürfen hier während der Abrissarbeiten keine Fahrzeuge stehen. (nig)

