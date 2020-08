Sonntag, 09. August 2020

Parkplätze der Freizeitanlage Höxter-Godelheim gesperrt

Die Parkplätze an der Freizeitanlage Godelheimer See sind gesperrt. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Aufgrund von unhaltbaren Zuständen in der Freizeitanlage Höxter-Godelheim am Godelheimer See ergreift die Stadt Höxter Maßnahmen und sperrt den Parkplatz. Die Parkplätze an der Freizeitanlage Höxter-Godelheim werden am Sonntag, 9. August, gesperrt sein. „Am Samstag kam es in der Freizeitanlage Höxter-Godelheim über mehrere Stunden zu teilweise unhaltbaren Zuständen“, berichtet Volker Rodermund, bei der Stadt Höxter als Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung und Tourismus zuständig für die Anlage: „Bereits am Vormittag mussten sämtliche Parkplätze an der Freizeitanlage wegen Überfüllung geschlossen werden. Im Laufe des frühen Nachmittages war die Anlange bereits überfüllt. Die nach der Coronaschutzverordnung notwendigen Abstände wurden vielfach nicht eingehalten. Im Zufahrtsbereich sorgten ein Rückstau, rücksichtsloses Fahren sowie fehlerhaftes und uneinsichtiges Parken in absoluten Halteverbotsbereichen für ein Verkehrschaos, sodass unter anderem auch die Rettungswege blockiert waren.“

Noch am Samstagabend tagte in Höxter ein Krisenstab aus Bürgermeister, Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Tourismus und dem durch die Stadt beauftragten Sicherheitsdienst, um die erforderlichen Maßnahmen für die Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung in der Freizeitanlage festzulegen. So werden die PKW-Parkplätze an der Freizeitanlage zunächst für den heutigen Sonntag, 9. August komplett gesperrt. Im Zufahrtsbereich zur Anlage besteht absolutes Halteverbot, um die Rettungswege freizuhalten. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden unverzüglich kostenpflichtig abgeschleppt. Auch die Zufahrtsstraße zum Taubenborn ist für den Verkehr gesperrt und steht nicht zum Parken zur Verfügung.

