Montag, 10. August 2020

Parkplatz ist wieder geöffnet – aber nicht ohne Kontrolle

Lagebesprechung des Krisenstabes vor Ort in der Freizeitanlage in Godelheim. Foto: Stadt Höxter

Godelheim „Die Maßnahmen, mit denen wir auf die Vorfälle in der Freizeitanlage reagiert haben, haben gewirkt“, macht Bürgermeister Alexander Fischer deutlich. Am Sonnabend hatte es in der Freizeitanlage Höxter-Godelheim teilweise chaotisches Verhalten gegeben (der TAH berichtete). Nach einer Nachbesprechung am Montagmorgen in der Stadtverwaltung werden die Maßnahmen vom Wochenende für die nächsten Tage angepasst. So ist ab Montag der Hauptparkplatz an der Freizeitanlage wieder geöffnet. „Wenn jedoch alle Parkplätze belegt sind, wird dieser allerdings wieder gesperrt werden und keine neuen Fahrzeuge mehr hinaufgelassen“, erklärt Volker Rodermund, bei der Stadt Höxter als Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur zuständig für die Anlage. Er weist zudem hin, dass dies bereits im Laufe des Vormittags der Fall sein kann. Die Besucher werden dann auf Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet hingewiesen. Von der Tiefgarage Post an der Uferstraße beispielsweise ist die Freizeitanlage innerhalb von 10 bis 15 Gehminuten über den Fuß- und Radweg entlang der Weser gut zu erreichen. (fhm)

