Mittwoch, 25. September 2019

Parktickets in Höxter mit dem Handy bezahlen

Von links: Ordnungsamtsleiterin Inge Ortjohann, Bürgermeister Alexander Fischer und Odo Veuskens, Smart Parking Manager der Easypark GmbH. Foto: fhm

Höxter. In Holzminden gibt es das schon seit drei Jahren, in Bodenwerder seit dem vergangenen Jahr, und ab sofort kann man auch in Höxter „digital parken“, wie es Bürgermeister Alexander Fischer beschrieb. In Höxter kann jetzt das Parkticket per Smartphone gebucht werden, Handyparken ist in der Kreisstadt eine Alternative zum Ticketkauf am Automaten. (fhm)

