Donnerstag, 17. September 2020

Passagier 23 – Kulturverein Holzminden bringt fesselnde Unterhaltung auf die Bühne

Elena Beck (Gundula Piepenbring) und Martin Schwartz (Silvio Hildebrandt) beim Therapieversuch.

Holzminden. Der vom Verlust seiner Familie tief traumatisierte Polizeipsychologe Martin Schwartz (Silvio Hildebrandt) hätte nie geglaubt, dass er noch einmal auf das Schiff seiner Albträume zurückkehren würde. Doch der Anruf der alternden Krimiautorin Gerlinde Dobkowitz (Vera Müller) lässt ihm keine Wahl: Die vor Wochen gemeinsam mit ihrer Mutter verschwundene Anouk Lamar ist mitten in der Nacht wieder aufgetaucht – den Teddybären des Polizistensprösslings in der Hand.

Noch nie ist jemand von den 23 Personen, die laut Statistik jedes Jahr auf Kreuzfahrten verloren gehen, zurückgekommen.

Der Psychothriller-Plot stellte die Wandlungsfähigkeit der Schauspieler des Berliner Kriminal Theaters auf eine harte Probe, welche sie mit Bravour meisterten. Gebannt verfolgte das coronabedingt auf 170 Zuschauer begrenzte Publikum in der ausverkauften Stadthalle Holzminden das erste Theaterstück der Saison, das mit vielen Wendungen und überraschendem Ausgang bis zum Schluss die Spannung aufrecht erhielt. Für Thriller typische schwere Themen wie Kindesmissbrauch und Entführung erfuhren die nötige Ernsthaftigkeit. Ein großes Kompliment an die geduldigen Theaterbesucher, die sich vorbildlich an die Hygienemaßnahmen hielten und den Verantwortlichen des Kulturvereins Holzminden für die intensive Vorbereitung und Umsetzung eines gelungenen Abends unter schwierigen äußeren Bedingungen. (af)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. September