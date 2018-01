Freitag, 05. Januar 2018

Pastor Christian Bode ist als Seelsorger bei den Paralympics in Südkorea dabei

Pastor Christian Bode kurz vor der Abreise zu den Winterparalympics 2014 in Sotschi. Neu eingekleidet ist er noch nicht.

Holzminden. Für Christian Bode, Pastor der evangelischen St. Thomas-Kirchengemeinde Holzminden, werden es die vierten Paralympics (quasi die Olympischen Spiele für Behindertensportler) und die zweiten Winter-Paralympics. Nach London 2012, Sotschi 2014 und Rio 2016, reist Bode nun vom 9. bis 13. März zu den Paralympics 2018 ins südkoreanische Pyeongchang, um als Seelsorger dort die deutschen Sportler und das gesamte 70-köpfige deutsche Team zu betreuen. Bereits 2008 war Bode als Trainer eines Tischtennisspielers in Peking dabei. Christian Bode steht den Sportlern und allen Teammitgliedern rund um die Uhr für Gespräche und seelsorgerischen Beistand zur Verfügung „auf sportlicher Ebene und darüber hinaus“, wie er sagt. Er bietet Gottesdienste im Deutschen Haus im Paralympischen Dorf an und ist an den Sportstätten der deutschen Teilnehmer präsent. (spe)

