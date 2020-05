Freitag, 29. Mai 2020

Pastoren-Ehepaar Bode verlässt Holzminden und den Kirchenkreis

Anne-Kathrin und Christian Bode zieht es im Sommer nach Osnabrück. Foto: Bode

Holzminden. Anne-Kathrin und Christian Bode verlassen im Sommer nach über zehn Jahren Holzminden und den Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder. Anne-Kathrin Bode ist seit Dezember 2010 Pastorin der Luthergemeinde Holzminden, Christian Bode seit Oktober 2013 an der St. Thomasgemeinde tätig. Das Pastoren-Ehepaar zieht mit seinen drei Kindern nach Osnabrück.

„Wir haben diese Veränderung privat und beruflich gut überlegt. Wir wissen, was wir hier in Holzminden zurücklassen werden, freuen uns aber zugleich auf neue Aufgaben“, erklären die beiden Holzmindener Stadtpastoren ihren bevorstehenden Stellenwechsel. Christian Bode wird am 1. September Geschäftsführer der Evangelischen Erwachsenenbildung in Osnabrück, Anne-Kathrin Bode wird im gemeindlichen Dienst in der Region Osnabrück bleiben.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 30. Mai