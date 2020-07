Mittwoch, 29. Juli 2020

Pastorin Christiane Nadjé-Wirth erkrankte an Covid-19

Christiane Nadjé-Wirth hofft darauf, dass die Menschen sich weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Foto: fhm

Boffzen. Es ist schon vier Monate her, aber das Gefühl ist immer noch präsent. „Angst und Beklemmung habe ich gefühlt, als ich den Brief des Kreisgesundheitsamtes in meinen Händen hielt“, erinnert sich Christiane Nadjé-Wirth. „Große Angst und tiefe Beklemmung.“ Die Pastorin von Boffzen und ihr Mann infizierten sich Mitte März mit dem Coronavirus und erkrankten an Covid-19. Der Brief des Kreisgesundheitsamtes bestätigte das positive Testergebnis und enthielt die Quarantäne-Verfügung für die gesamte Familie. Während die Kinder von Covid-19 verschont blieben, erlebte das Ehepaar Nadjé-Wirth glücklicherweise einen milden Verlauf der Krankheit. (fhm)

