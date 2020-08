Montag, 03. August 2020

Patrick Großer aus Dielmissen erobert das Musikbusiness

Patrick Großer alias Patty Low produziert in seinem Studio im elterlichen Wohnhaus seine Songs. Foto: ue

Dielmissen. Von Dielmissen aus die große Welt erobern, das ist das, was sich Patrick Großer alias „Patty Low“ vorstellt. Nicht als Sportler oder Politiker, sondern als Musiker oder besser als Musikproduzent. Seit vielen Jahren schon tüftelt der 26-Jährige in seinem kleinen Studio im Keller des elterlichen Wohnhauses an der richtigen Rezeptur, um mit seinen Songs den Durchbruch zu schaffen. „House“, „Tropical House“ oder „Deephouse“ nennt sich sein Musikstil. Erste Erfolge haben sich bereits eingestellt. Bei einem Newcomer-Contest bei Radio BigFM konnte er eine Challenge gewinnen und sich dank der Unterstützung von täglich bis zu drei Millionen Hörern im Wettbewerb gegen „Jenkö“ und „SHRX“ durchsetzen. Zudem bringt er am 2. Oktober seinen neuesten Song „Baby Digidam“ erstmals mit Unterstützung eines Labels an den Start. Mit Hilfe von „Uncased Records“ aus Lüneburg, einem Label speziell für elektronische Musik, soll der Durchbruch gelingen. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 04.08.2020