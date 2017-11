Dienstag, 28. November 2017

Pavillon am Haarmannplatz wird abgerissen

Am Montag rückte die Firma Jens Müller GmbH an, zäunte die Baustelle ein, mit dem Bagger geht es dem Pavillon in den nächsten Tagen an den Kragen.

Holzminden. Er steht schon lange leer, wurde zuletzt für Werbezwecke vermietet. Der Beschluss, ihn abzureißen, wurde in den politischen Gremien gefasst, das Geld dafür in den Haushalt eingestellt. Jetzt wird der Pavillon am Holzmindener Haarmannplatz, ein Relikt aus den 80ern und in Eigentum der Stadt Holzminden, abgerissen. Einer weiteren Nutzung entgegen stand vor allem die Tatsache, dass das Gebäude weder eine Heizung noch Toiletten hat. Im Laufe der Jahrzehnte wurden hier unter anderem Wohnaccessoires und Geschenke, Blumen und Tee verkauft. In rund 14 Tagen soll die Fläche geräumt sein, zunächst mit feinem Kies hergerichtet werden. Eine Idee ist, hier am Haarmannplatz und am oberen Ende der Fußgängerzone ein Fahrrad-Parkhaus zu bauen. Abschließend geklärt und beschlossen ist dies noch nicht. (spe)