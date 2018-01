Samstag, 06. Januar 2018

Pegel fällt weiter - Weserbrücke wieder offen

Seit Sonnabendmittag liegt der Wasserstand der Weser bei 4,79 Meter.

Kreis Holzminden. Der Pegel der Weser ist im Laufe des Sonnabends weiter gefallen, am Nachmittag konnte der Kreis Höxter die Weserbrücke der K46 zwischen Holzminden, Lüchtringen und Höxter wieder freigeben. Der Wasserstand ist am Pegel Höxter bis auf 4,79 Meter gesunken und seit dem Mittag verhältnismäßig konstant auf dieser Höhe geblieben. Die gedrosselte Abgabemenge der Edertalsperre bleibt derzeit bei 60,0 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, laut Prognose des zuständigen Wasserschifffahrtsamtes ist daher bis Mittwoch mit einem Hochwasser in dieser Größenordnung zu rechnen, danach sollen die Wasserstände spürbar zurückgehen. (nig)