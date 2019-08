Sonntag, 25. August 2019

Pegestorf: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Das Motorrad blieb im Buschwerk hängen.

Pegestorf.Ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad hat sich am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr zwischen Pegestorf und Hohe ereignet. Zuvor hatte eine Dreiergruppe mit ihren Maschinen die Kreisstraße 11 von Pegestorf in Richtung Hohe befahren. In einer Rechtkurve verlor einer der Fahrer, ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bereich Hannover, die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er rund 3 Meter tief eine Böschung herunter, bevor die Yamaha im Buschwerk hängen blieb. Dabei erlitt er schwere, nach ersten Erkenntnissen jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nachdem der Fahrer vor Ort durch den Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt war, wurde er ins Sana-Klinikum nach Hameln zur weiteren Versorgung gebracht. Beamte der Polizei Bodenwerder nahmen das Unfallgeschehen auf und sicherten dazu die Spurenlage auf der Fahrbahn und im angrenzenden Straßenrand. Da zunächst gemeldet wurde, dass Betriebsstoffe aus dem Motorrad auslaufen sollten, waren Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Pegestorf und Bodenwerder hinzu alarmiert worden. Die rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren unter der Leitung des Pegestorfer Ortsbrandmeister Alexander Lobitz unterstützten die Polizei zudem bei der Absicherung der Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Betriebsstoffe traten zum Glück nicht aus, wie sich bei genauerer Inaugenscheinnahme des Motorrades herausstellte. Während der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme war die Kreisstraße K 11 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Über die Höhe des entstandenen Sachschades an der Yamaha liegen keine Angaben vor. (gl)