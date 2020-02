Montag, 17. Februar 2020

„Personell wird es langsam eng“

Gehen getrennte Wege: Der Grünenplaner Nasser Abdolkhani (links) ist nach Ochtersum gewechselt, während Oguzan Dogan weiter in Grünenplan spielt.

Grünenplan. Nasser Abdolkhani ist weg, Tobias Schütte hat sich schon nach dem Spiel in Alfeld abgemeldet, Jan Tiesemann laboriert an einem schmerzhaften Fersensporn und kann auf unbestimmte Zeit nicht mehr spielen. Alexander Delzer, mit 31 Toren der Top-Torschütze der Aufstiegssaison, ist seit dem Koldingen Spiel verletzt, aber immerhin kehrt Sascha Fricke nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch wieder ins Training zurück. Ob er aber in dieser Saison nochmal spielen wird, ist weiter fraglich. Insgesamt also eine wenig rosige Ausgangssituation für den Tuspo Grünenplan vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga, zumal Abdolkhani mit bisher sechs erzielten Toren der treffsicherste Schütze in der Mannschaft von Trainer Waldemar Delzer war. Der TAH hat mit Teamsprecher Jan Tiesemann die Situation rund um den Tabellen-13. erörtert. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 18.02.20