Mittwoch, 22. Juli 2020

Pfarrkirche „Heilig Kreuz“ in Heinade wird restauriert

Momentan ist die Heilig-Kreuz-Kirche in Heinade bis zur Spitze in Baugerüst gekleidet. Fotos: rcl

Heinade. Man muss schon schwindelfrei sein, wenn man den eingerüsteten Turm der Heilig Kreuz Kirche in Heinade bis zum obersten Podest erklimmen will. André Oberg, Mitglied des Kirchenvorstandes macht das mit Routine, da er als Fachmann für die Kirchengemeinde die Sanierungsmaßnahmen betreut.

Der Vorgängerbau der Pfarrkirche, im dreißigjährigen Krieg erbaut, wurde 1823 durch eine „neue schlichte Kirche“ ersetzt; 1890 wurde der Kirchturm auf 25 Meter erhöht. In größeren Abständen erfolgten Renovierungen, doch der Zahn der Zeit nagte an dem Gebäude, so dass eine gründliche Sanierung unumgänglich wurde. (rcl)

