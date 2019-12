Samstag, 07. Dezember 2019

Pflege-Dienstleister aus dem Raum Stadtoldendorf-Dassel organisieren sich

Ziel des Arbeitskreises ist eine Vernetzung, die letztendlich zu besseren Bedingungen für Pflegebedürftige und Pflegende beiträgt. Foto: Pixabay

Dassel/Stadtoldendorf. Der Arbeitskreis „sozial-pflegerischer Dienste“ soll Einrichtungen in den Regionen Stadtoldendorf, Dassel und Einbeck miteinander vernetzen. In Zusammenarbeit gründen Mike Eikenberg, Pflegedienstleitung beim Pflegeteam Kues, und Sebastian Reschke, Pflegedienstleitung in der Tagespflege Seniorenzentrum MENetatis in Dassel, den Arbeitskreis. Bereits beim ersten Pflegetag im Landkreis Northeim mit Landrätin Astrid Klinkert-Kittel trafen Vertreter der ambulanten Pflege aufeinander.

