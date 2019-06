Mittwoch, 26. Juni 2019

Pflegeheim Weserblick schließt wegen Fachkräftemangel

Die Bewohner ziehen in umliegende Pflegeeinrichtungen und das Personal wechselt in die Weserberland-Klinik. Foto: fotolia

Höxter. Das Pflegeheim Weserblick wird Ende August geschlossen. Seit Jahren mangelt es dem Haus, wie der überwiegenden Mehrzahl vergleichbarer Einrichtungen in Deutschland auch, an qualifizierten Fachkräften in der Pflege. Die Belegungszahlen sind aus diesem Grund seit vielen Jahren bereits rückläufig. Derzeit sind mit 31 Bewohnern weniger als die Hälfte der 67 Betten des Pflegeheims Weserblick belegt. „Wir haben keine Chance, wir müssen schließen!“, sagt Rüdiger Pfeifer, Geschäftsführer der Pflegeheim Weserblick GmbH. „Wir bekommen einfach keine Pflegefachkräfte. Der Markt ist leergefegt!“ Auch andere Anbieter im Landkreis berichten, dass sie vor ähnlichen Herausforderungen stehen. „Wir sind nun an einen Punkt gekommen, an dem wir im Einklang mit dem Landrat und der kommunalen Heimaufsicht entschieden haben, den Betrieb der Einrichtung einzustellen, bevor wir die pflegerische Versorgung nach unseren eigenen hohen Ansprüchen und denen des Gesetzes nicht mehr sicherstellen können“, so Pfeifer weiter. Gemeinsam mit der Heimaufsicht werden für alle Bewohner in umliegenden Einrichtungen neue, langfristige Quartiere gesucht. „Kein Bewohner des Hauses wird vor die Tür gesetzt. Den Betrieb des Pflegeheims werden wir bis zum letzten Tag im August uneingeschränkt fortführen. Wir werden mit allen rund 20 Mitarbeitern des Hauses zeitnah Gespräche führen und Wege suchen, sie anschließend in der Weserbergland-Klinik weiter zu beschäftigen“, sagt Pfeifer.

