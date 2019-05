Sonntag, 19. Mai 2019

PGS-Schüler aus Holzminden unter Deutschlands besten Nachwuchswissenschaftlern

Für Constantin Tilman Schott ist der Bundessieg die Krönung aller bisherigen Auszeichnungen.

Holzminden/Dassel. Die Siegerinnen und Sieger des 54. Bundeswettbewerbs von Jugend forscht stehen fest. Deutschlands beste Nachwuchswissenschaftler wurden am Sonntag in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dem Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Dr. Reimund Neugebauer, in der Messe Chemnitz ausgezeichnet. Ein Bundessieger 2019 kommt aus Holzminden: Constantin Tilman Schott, Schüler der Paul-Gerhardt-Schule Dassel.

