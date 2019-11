Freitag, 08. November 2019

Pia Rempe ist die Neue beim Stadtmarketing Holzminden

Pia Rempe, 22, kommt aus Brenkhausen. Foto: spe

Holzminden. Pia Rempe ist seit 1. November die neue Mitarbeiterin im Team der Stadtmarketing Holzminden GmbH. Zunächst in Teilzeit und ab 1. Januar dann in Vollzeit, übernimmt sie eine Schwangerschaftsvertretung. Die 22-Jährige kommt aus Brenkhausen und hat in Kassel Politik- und Kunstwissenschaft studiert und sich unter 30 Bewerbungen auf die ausgeschriebene Stelle durchgesetzt. Beim Stadtmarketing wird sie zuständig sein für die Veranstaltungsplanung, in der Touristinfo im Frontoffice arbeiten, aber auch Marketingaufgaben übernehmen. Ab Januar wird eine weitere Mitarbeiterin in Teilzeit zum Team stoßen und unter anderem ein Projekt zur Belebung der Holzmindener Innenstadt übernehmen. Ein paar Wochen später werden sich dann sowohl Stadtmanagerin Katrin Konradt als auch Christina Littkemann in die jeweils einjährige Babypause verabschieden. (spe)