Mittwoch, 22. August 2018

PKW brennt am Wassertretbecken in Grünenplan

Die Feuerwehr musste Nachlöscharbeiten durchführen.

Grünenplan. Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand auf der Landstraße 484 (Roter Fuchs) wurde die Freiwillige Feuerwehr Grünenplan alarmiert. Am Dienstag gegen 18.10 Uhr ging der Notruf in der Rettungsleitstelle in Hameln ein. Ein Fahrer aus Alfeld bemerkte auf der Strecke von Holzen in Richtung Grünenplan eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Pkw. Geistesgegenwärtig steuerte er das Auto auf einen nahegelegenen Parkplatz. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Grünenplan eintrafen, hatte der Fahrer den Entstehungsbrand bereits selbständig mit einer mitgeführten Wasserflasche gelöscht. Während der Nachlöscharbeiten wurde der Pkw mittels Wärmebildkamera auf weitere Glutnester überprüft. Der Einsatz der rund 25 Einsatzkräfte konnte unter der Leitung von Grünenplans Ortsbrandmeister Holger Gerke nach 30 Minuten beendet werden. Über die Ursache und die Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden. (Text u Fotot: Hendrik Meier)