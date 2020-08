Sonntag, 30. August 2020

Pkw überschlägt sich auf der B240 bei Kirchbrak

An dem weißen Opel entstand Totalschaden. Die Insassen kamen glimpflich davon. Foto: gl



Halle/Kirchbrak. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 240 ereignet. Gegen 11.10 Uhr war eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel von Dielmissen kommend in Richtung Halle unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die aus Einbeck stammende Frau in Höhe der Abfahrt Kirchbrak nach links auf die Gegenfahrbahn. Dies bemerkte der Ehemann der Einbeckerin, der auf dem Beifahrersitz saß, und griff der Fahrzeugführerin geistesgegenwärtig ins Lenkrad. Dadurch kam der mit insgesamt vier Personen besetzte Wagen zunächst nach rechts in den Grünstreifen und anschließend in den rechten Straßengraben ab.

Hier überschlug sich das Fahrzeug noch, kam aber wieder auf den Rädern zum Stehen. Zum Glück blieben die 29-jährige Fahrerin, ihr Ehemann sowie die sechsjährige Tochter bei dem Unfall unverletzt. Eine weitere junge Frau, die auf dem Rücksitz gesessen hatte, wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen ins Evangelische Krankenhaus nach Holzminden gebracht.

Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Sicherstellung des Brandschutzes war zudem die Feuerwehr alarmiert worden. Unter der Einsatzleitung des Haller Ortsbrandmeisters Stefan Warnecke waren rund 15 Kräfte der Ortsfeuerwehren Halle und Tuchtfeld im Einsatz. Während der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme musste die B 240 halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. (gl)