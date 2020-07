Sonntag, 05. Juli 2020

Pkw überschlägt sich bei Fürstenberg

Die Polizei meldet einen schweren Unfall, der sich am Sonntagmorgen bei Fürstenberg ereignete.

Fürstenberg. Am Sonntag gegen 8.50 Uhr kam es auf der K 53 zwischen Fürstenberg und Derental zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin Gottseidank nur leicht verletzt wurde.

Die Fahrzeugführerin eines Kleinwagens war auf der Kreisstraße in Richtung Fürstenberg unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit der rechten Fahrzeugseite auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Daraufhin verlor sie Kontrolle über ihren Pkw und geriet auf die Gegenfahrspur. Der Kleinwagen stieß dort gegen die Leitplanke und dann mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Doch damit nicht genug: Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugführerin des Kleinwagens leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Holzminden gebracht. Die Insassen des entgegenkommenden Pkw blieben unverletzt.