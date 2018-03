Dienstag, 27. März 2018

Pkw zerlegt Stromkasten: Hehlen ist dunkel

Der Audi kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Hehlen. Ein Unfall mit Folgen für viele Haushalte in Hehlen. Am Dienstagabend kommt ein 71-jähriger Mann aus Bad Pyrmont, der mit seinem Audi samt einachsigem Anhänger auf der Bundesstraße von Bodenwerder in Richtung Hameln unterwegs ist, in Höhe der Tankstelle in Hehlen aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Stromkasten und kommt in einem Vorgarten zum Stehen. Der Fahrer bleibt bei dem Unfall unverletzt. Der Stromverteilerkasten, der weite Teile Hehlens mit Strom versorgt, wird allerdings zerstört. Das Stromversorgungsunternehmen muss noch in der Nacht zum Mittwoch den Stromverteilerkasten ersetzen.

Probleme bereitet die Bergung des Unfallfahrzeugs. Die Freiwillige Feuerwehr, die zu Hilfe gerufen wird, kann zuerst nicht aktiv werden, weil der einachsige Anhänger über dem Stromverteilerkasten steht, der Kasten aber noch Strom führt. Eine große Gefahr für die Feuerwehrleute. Erst als der Mitarbeiter des Stromunternehmens, der aus Salzhemmendorf anreisen muss, vor Ort ist und den Strom abgeklemmt hat, kann die Feuerwehr tätig werden. Gegen 22 Uhr ist ihr Einsatz beendet. Und gegen Mitternacht sollen auch alle Haushalte in Hehlen wieder mit Strom versorgt sein. (gl/bs)