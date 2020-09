Donnerstag, 03. September 2020

Pkw-Zusammenstoß an der Holzmindener Kaserne

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Foto: beb

Holzminden. Ein Pkw befuhr am Donnerstagnachmittag in Holzminden die Bodenstraße aus Richtung Allersheimerstraße kommend und stieß an der Kreuzung Grimmensteinstraße mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden streuten die auslaufenden Betriebsstoffe ab und sicherten die Unfallstelle. Eine Sperrung der Straße war nicht notwendig. Die Polizei weist darauf hin, dass der Zusammenstoß der dritte Unfall innerhalb der letzten vier bis fünf Monate in diesem Kreuzungsbereich sei. In allen Fällen hatten Autofahrer die Rechts-vor-links-Regelung übersehen. (beb)