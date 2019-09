Donnerstag, 26. September 2019

Planfeststellungsverfahren wegen Sperrung B 83 geht weiter

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren, damit demnächst die endgültigen Sicherungsmaßnahmen hergestellt werden können. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Die Unterlagen des Planfeststellungverfahrens für die Maßnahmen zur Sicherung des Mühlenbergs oberhalb von Steinmühle an der Bundestraße 83 haben lagen bis zum 9. September öffentlich aus. Bis dahin war auch Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, Anregungen zu geben oder Einwendungen zu erheben. Die bisher im Rahmen des Anhörungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen hat der Landkreis Holzminden nach Sichtung jetzt an die Landesbehörde in Hameln zur Gegenäußerung weitergeleitet. Bei dem Planfeststellungsverfahren geht es um die Sicherungsmaßnahmen am Felsen in Steinmühle. Drohende Felsabstürze sind dafür verantwortlich, dass die Bundesstraße 83 zwischen Brevörde und Pegestorf seit anderthalb Jahren gesperrt ist.

