Donnerstag, 18. Juli 2019

Planungen für Waldspielplatz am Schützenhaus

Der Waldspielplatz soll reaktiviert und ausgebaut werden.

Stadtoldendorf. Im letzten Jahr wurde der Waldspielplatz am Schützenhaus in Stadtoldendorf durch den Sturm nahezu total verwüstet. Auch zur Zeit tut sich am beliebten Spielplatz nichts. Der Spielplatz wächst langsam zu und außerdem müssen noch Bäume vom letzten Sturm gefällt und herausgeholt werden. Die Homburg-Schule-Stadtoldendorf als Oberschule hat im Jahre 2018 einen Sponsorenlauf durchgeführt und dabei nahezu etwa 4.200 Euro für den Spielplatz erlaufen. Daneben hat der Homburg-Förderverein angekündigt, die Spendensumme mit etwa 800 Euro aufzustocken. Ferner will die Stadt Stadtoldendorf sich personell und finanziell an der Reaktivierung des Waldspielplatzes beteiligen. Außerdem erhofft man sich einen Zuschuss von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Das Finanzielle scheint somit gelöst zu sein. So hat man jetzt verspätet die Planungen für die Ausgestaltung des neuen Waldspielplatzes angeschoben. Es soll nach einem Treffen mit den Schülern der Stadtoldendorfer Oberschule unter der Leitung der Lehrerin Veronika Seidel mit dem Bürgermeister der Stadt Stadtoldendorf Helmut Affelt und dem Stadtdirektor Wolfgang Anders ein weiteres Schulprojekt werden.

