Freitag, 04. Oktober 2019

Planungen zum Gerätehaus in Eschershausen dauern an

Ein Planungsbüro erarbeitet derzeit Vorschläge zur Neugestaltung des Gerätehauses. Foto: jbo

Eschershausen. Die geplanten Investitionen in den Feuerwehrstandort Eschershausen verzögern sich. Nachdem bereits im Vorfeld im Samtgemeinderat von Investitionen in Höhe von zirka 800.000 Euro für die Umgestaltung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und 355.000 Euro für ein neues Feuerwehrfahrzeug die Rede war, erarbeitet aktuell ein Planungsbüro genauere Vorschläge zur Neugestaltung und zu den Kosten. Diese bereits für Juli/August erwarteten Unterlagen sind jedoch bisher nicht eingetroffen, so Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders auf Nachfrage des TAH. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH vom 04.10.2019.