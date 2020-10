Montag, 19. Oktober 2020

Planungsgruppe für einen Jugendrates in Holzminden

Holzminden. Anfang dieses Jahres gründete sich die Planungsgruppe, die sich für die Einrichtung eines Jugendrates in der Stadt Holzminden einsetzt. Die sechs Jugendlichen Noah Preußing, Susan Steingräber, Franka Ebel, Friederike Hennigfeld, Anna Rieger und Paul Rieger stellten den Planungsstand bereits im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales vor. Neben ihrer persönlichen Vorstellung hatten sie auch einiges an Kritik, Lob und Vorschlägen zu Themen wie Vereinsleben, Öffentlichem Nahverkehr, Freizeit und Innenstadt im Gepäck.

Darin, dass den Interessen und Ideen von Kindern und Jugendlichen zu wenig Beachtung geschenkt wird, sind sie sich einig, möchten dies für die Zukunft ändern und sehen den Jugendrat als notwendige Ergänzung zum Seniorenrat, um auch generationsübergreifend Interessen der Bürger Holzmindens vertreten zu können.

Die Treffen, bei denen sich neben der Einrichtung eines Jugendrates auch mit weiteren jugendrelevanten Themen beschäftigt wird, finden einmal im Monat im Jugendzentrum, Sollingstraße 101, statt. Wer zwischen zehn und 20 Jahre alt und an einer Mitarbeit interessiert ist, ist herzlich zum nächsten Treffen am Donnerstag, 5. November, um 17 Uhr eingeladen. Über E-Mail an Rentziehausen.Julia@holzminden.de oder telefonisch über die Mobilnummer 0176/21486235 sind weitere Infos erhältlich. Die Planungsgruppe freut sich auf weitere Teilnehmer.

