Montag, 20. Januar 2020

Planungsstand für die Erlebniswelt in Holzminden wird öffentlich vorgestellt

So könnte die Erlebniswelt innen aussehen. Skizze: MuseoConsult

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden hat am 10. September letzten Jahres den Bau der Erlebniswelt Düfte und Aromen beschlossen und eine projektbegleitende Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe hat in der Zwischenzeit mehrfach getagt und zielgerichtet, tatkräftig und effektiv gearbeitet. Zusammen mit dem Büro MuseoConsult und dem Büro Anderhalten Architekten ist es trotz des engen Zeitkorsetts gelungen, ein tragfähiges, in die Zukunft gerichtetes Konzept zu erstellen. Am Mittwoch werden nun gremienintern die Entwurfsplanung und der Fördermittelantrag abschließend vorgestellt. Die Empfehlung der Projektgruppe soll dann bis Freitag in einer Beschlussvorlage münden, die dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wird. Dazu sind für Donnerstag, 6. Februar, Sitzungen des Verwaltungsausschusses und des Rates geplant. Vorab wollen Verwaltung, Bürgerstiftung und Projektgruppe den aktuellen Stand der Planung der Erlebniswelt öffentlich präsentieren. Dazu sind auch interessierte Bürger am Mittwoch, 29. Januar,um 15.30 Uhr in den Ratssitzungssaal des Stadthauses, Neue Straße 17, eingeladen. Die Erlebniswelt soll auf dem seit einigen Jahren brachliegenden Grundstück zwischen Oberer Straße und Johannismarkt entstehen. (spe)