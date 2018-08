Mittwoch, 15. August 2018

Plattformlift macht das Stadthaus Holzminden barrierefrei

Bürgermeister Jürgen Daul und Stadtoberbaurat Jens-Martin Wolff testen den neuen Lift im Stadthaus – und sind begeistert. Foto: spe

Holzminden. Wenn auch manchmal noch das Überlastungssignal ertönt und die entsprechende Diode blinkt – das sind Kinderkrankheiten, das wird nachjustiert. Der Bürgermeister freut sich, dass der neue Plattformlift im Stadthaus in der Neuen Straße nun betriebsbereit und damit das Verwaltungsgebäude barrierefrei erschlossen ist. Dies sei „eine ganz wichtige Voraussetzung, dass alle Menschen die Ratssitzungen verfolgen können“, so Jürgen Daul, ganz bequem und ohne Treppensteigen nun endlich auch gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer. Die Rats- und die meisten Ausschusssitzungen finden nämlich im Ratssitzungssaal des Stadthauses in der ersten Etage statt.

Für den Einbau war auch ein Deckendurchbruch erforderlich, aber kein kompletter Fahrstuhlschacht mit Ober- und Unterbau oder gar ein Anbau aun der Außenseite des Gebäudes. Die Funktion der verglasten Kabine ist aber nahezu identisch mit der eines Fahrstuhls. Sie bewegt sich langsamer, kann aber bis zu vier Personen oder 400 Kilogramm bewegen und nimmt eben auch einen Rollstuhl auf. Per Knopfdruck lässt er sich steuern und ist wesentlich bequemer und sicherer als etwa ein Treppenlift, dessen Einbau zunächst im Gespräch war. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 16. August