Donnerstag, 11. April 2019

Plötzlich doch Strom an den Teichanlagen?

An den Teichen in Holzminden – die ursprüngliche Fest-Location. Foto: ap

Holzminden (ap). Baudezernent Jens-Martin Wolff überrascht in der letzten Sitzung des Ausschusses für Innenstadtentwicklung Holzminden die Stadtmarketing GmbH: Ganz plötzlich soll es an den Teichanlagen in Holzminden doch einen Stromanschluss für Stadtfeste geben. Katrin Konradt, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Holzminden GmbH, berichtet in der Ausschusssitzung über die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr. Darunter: Bierfest vom 28. bis 30. Juni und Weinfest vom 13. bis 15. September – beide Veranstaltungen knüpfen an alte Traditionen an und sollen nun am Werserkai stattfinden.

