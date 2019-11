Sonntag, 10. November 2019

Plötzlicher Herztod: Arzt-Patienten-Seminar in Holzminden hat rund 200 Besucher

Vor dem übergroßen Herzmodell, von links: Dr. Hans Dietrich Nöldeke, Dr. Sabine-Susan Schulz, Dr. Mojib Ahmad Asgarzoei, Bernd Henkemeier, Bürgermeister Jürgen Daul und Dr. Patric von Löwis of Menar. Foto: spe

Holzminden. „Plötzlicher Herztod – Wie kann ich mich davor schützen“ – so lautete das Thema des Arzt-Patienten-Seminars am Sonnabend in Stiebel Eltrons Energy Campus. Im Rahmen der Herzwochen 2019, eingebettet in das 40-jährige Bestehen der Deutschen Herzstiftung, hatten die Kardiologen des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden eingeladen. Rund 200 Besucher folgten dieser Einladung und hörten vier Vorträge, informierten sich und knüpften Kontakte. Im Mittelpunkt standen die Fragestellungen zum Schutz vor dem Plötzlichen Herztod: Was sind die Ursachen? Welche Risikofaktoren gibt es? Welche Strategien zum frühzeitigen Erkennen und Behandeln sind am sinnvollsten? Der Plötzliche Herztod sei „ein emotionales und großes Thema“, ordnete Chefärztin Dr. med. Sabine-Susan Schulz ein. Die große Resonanz beim Publikum wertete sie auch als Betätigung und Vertrauensbeweis. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. November