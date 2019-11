Dienstag, 05. November 2019

Plötzlicher Herztod: Arzt-Patienten-Seminar und Aktionstag in Holzminden

Live-Aufnahme aus dem Katheterlabor“. Foto Agaplesion

Holzminden. In diesem Jahr feiert die Deutsche Herzstiftung ihr 40-jähriges Jubiläum. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Kardiologen des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden an der Vortragsreihe der Deutschen Herzstiftung, die das Motto „Plötzlicher Herztod – Wie kann ich mich davor schützen?“ trägt. Das seit Jahren in Holzminden stattfindende Arzt-Patienten-Seminar wird den Besuchern wertvolle Hinweise und Ratschläge in Bezug auf die Herzgesundheit, aber auch eine Anleitung zur Ersten Hilfe geben. Mit dem bereits im September in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe durchgeführten Aktionstag „Reanimation ist einfach. Am Sonnabend, 9. November, um 10 Uhr im Energy Campus von Stiebel Eltron, Dr.-Stiebel-Straße 33 in Holzminden. Der Eintritt ist frei, interessierte und betroffene Bürger sind herzlich willkommen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. November