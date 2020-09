Freitag, 04. September 2020

Plogging: Sportliche Müllsammelaktion am 12. September in Holzminden

Auf sportliche Art soll die Holzmindener Innenstadt sauberer werden. Foto: Jasmin Sessler auf pixabay

Holzminden. Zu einer sportlichen Müllsammelaktion in Holzminden laden der Serviceclub Round Table 150 Höxter/Holzminden und die Krankenkasse BKK24 interessierte Bürger ein. Die „rundum saubere Sache“, plogging-ähnlich angelegt, verbindet Jogging und Müllsammeln und startet am Sonnabend, 12. September. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz Johannismarkt.

Die noch recht junge Trendsportart Plogging hat ihren Ursprung in Schweden. Der Begriff setzt sich zusammen aus „plocka“ (schwedisch für pflücken oder aufheben) und Jogging.

Für die sportliche Müllsammelaktion am 12. September haben sich nun Round Table 150 und BKK24 als Veranstalter zusammengetan. Die Aktion soll ein bis zwei Stunden dauern und wahlweise entweder in der Innenstadt oder entlang der Weser, allein oder in der kleinen Gruppe stattfinden. Am Treffpunkt werden Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen ausgegeben. Am Ende erhalten alle Plogger ein kleines Dankeschön. Aus organisatorischen Gründen müssen sich Mitsammler anmelden beim BKK24-ServiceCenter Grünenplan, Telefon 05187/30323812 oder E-Mail gruenenplan@bkk24.de. (spe)

