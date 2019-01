Sonntag, 27. Januar 2019

Poetry Slam „Schlosspoeten“ ein voller Erfolg

Das Publikum durfte bewerten, mit großen Voting-Tafeln.

Bevern. Zum fünften Mal innerhalb von sechs Jahren hatte Dr. Katja Drews, die Kulturreferentin des Landkreis Holzminden, zum Poetry Slam in das Weserrenaissance Schloss Bevern eingeladen. In der Schlosskapelle wollten zwei Männer und drei Frauen das Publikum knapp drei Stunden lang mit lyrischen, komischen aber meist auch zum Nachdenken anregenden Worten für ihren Vortrag in einer Vor- und Rückrunde zu begeistern. Um es vorweg zu sagen: Es ist ihnen rundum gelungen. Die Bewertung der Vorträge war so einfach wie ungewöhnlich – es erfolgte durch acht großflächig an das Publikum verteilte Voting-Tafeln.(bor).

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.01.19