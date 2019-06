Dienstag, 11. Juni 2019

Polizei beendet Schlägerei

Die Polizei musste am Pfingstmontag eingreifen. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. In einem Flüchtlingswohnheim an der Brenkhäuser Straße in Höxter ist es am Pfingstmontag, 10. Juni, zu einer Schlägerei gekommen. In der Gemeinschaftsküche der Einrichtung waren zwei Männer Afghanistan aneinander geraten. Zunächst war es ein Streit zwischen den 33- und 34-jährigen Männern, der aber dann zu einer Schlägerei eskalierte, wie die Polizei berichtete. Die Polizei wurde alarmiert, sie rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und beendete die Auseinandersetzung. Einer der beiden Kontrahenten wurde bei der Schlägerei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Über den Grund des Streits und den genauen Ablauf der Streitigkeiten zwischen den beiden Menschen gibt es unterschiedliche Aussagen, so dass der Anlass für diesen Konflikt noch nicht festgestellt werden konnte. (fhm)