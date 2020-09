Montag, 28. September 2020

Polizei bittet um Zeugenhinweise wegen des Raubes in Bodenwerder

Raub in Bodenwerder. Foto: tah/Symbolbild

Bodenwerder. Am Sonnabend, 26. September, gegen 22 Uhr, kam es vor dem Eingang eines Getränkemarktes im Lagen Acker zu einer Raubtat. Ein bislang unbekannter Täter forderte zwei Mitarbeiter beim Verlassen des Marktes unter dem Vorhalt einer Waffe dazu auf, die Tageseinnahmen auszuhändigen. Dem Täter gelang es so eine vierstellige Geldsumme zu erbeuten. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bundesstraße. Die beiden 26 und 28 Jahre alten Mitarbeiter blieben unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, sprach Hochdeutsch und war bekleidet mit einer Jeanshose, dunkelblauem Pullover, weißen Sneakers sowie einer schwarzen Sturmhaube oder auch Ski-Maske mit Sehschlitzen über den Augen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet zudem um die Hilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Auffälliges beobachtet? Gibt es Hinweise auf ein Fahrzeug? Hinweise bitte an die Polizei Holzminden unter 05531/9580.