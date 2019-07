Mittwoch, 10. Juli 2019

Polizei durchsucht Wohnung des Ex-Freundes

Die Hausdurchsuchung war am Dienstag, 9. Juli. Foto: tah/Symbolfoto

Höxter. Neue Entwicklung im Fall von Sandra G., die im Juni 2013 durch den Sturz von einer Fußgängerbrücke auf die B64 in Höxter ums Leben kam. Die Polizei hat am Dienstag die Wohnung des Ex-Freundes von Sandra G. durchsucht. Zu den Ergebnissen der Durchsuchung und möglicher Vernehmungen gab es keine Informationen von den Ermittlungsbehörden. Sandra G. wurde am 15. Juni 2013, um 2.16 Uhr, schwerverletzt auf der Fahrbahn unterhalb der Fußgängerbrücke liegend aufgefunden und starb wenig später im Krankenhaus. Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission „Brücke“ hatten ergeben, dass mit großer Sicherheit kein Suizid oder Unglücksgeschehen, sondern vielmehr ein Tötungsdelikt vorliegt. Bis heute konnte der Fall jedoch nicht geklärt werden. Der bislang ungelöste Fall wurde am 5. Juni in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ präsentiert. Dadurch gab es mehrere Hinweise, die teilweise schon während der Sendung gegeben wurden. Unter anderem meldete sich ein Zeuge, der in der besagten Nacht einen lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau gehört hat. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die etwas zur Lösung des Falls beitragen können. Der Zeuge, der den Streit gehört hatte, maß damals dieser Begebenheit keine Bedeutung zu. Erst durch die Berichterstattung und die TV-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ habe er den Zwischenfall in Zusammenhang mit dem Fall gebracht. Die Mordkommission „Brücke“ erhofft sich in dem Verfahren wegen Totschlags weitere Erkenntnisse aus der Bevölkerung. (fhm)