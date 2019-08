Donnerstag, 15. August 2019

Polizei durchsucht Wohnungen in Hameln

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen in Hameln durchsucht.

Hameln. Heute in den frühen Morgenstunden fand in Hameln eine großangelegte Durchsuchungsaktion der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden statt. Federführend hierbei war das unter anderem für Waffendelikte zuständige Fachkommissariat 1. Das teilte die Polizei Hameln in einer Presseerklärung mit.

Die Durchsuchung wurde bei der Staatsanwaltschaft Hannover angeregt, nachdem ein anonymes Schreiben bei der Polizei Hameln eingegangen war, worin Hinweise auf den Besitz von Drogen und Waffen bei Familienmitgliedern einer libanesisch-kurdischen Großfamilie beschrieben wurde. Durch das Amtsgericht in Hannover wurden insgesamt drei Durchsuchungsbeschlüsse erlassen.

Dem Anlass entsprechend wurde die heutige Durchsuchung mit einer hohen Anzahl von Polizeikräften, unter anderem auch Spezialeinsatzkräfte und geschlossene Polizeieinheiten, geplant und durchgeführt, da aufgrund ihres kriminellen Hintergrundes und ihrer Einstellung von Teilen der Großfamilie Widerstand zu erwarten war. Alle Objekte wurden zeitgleich durch Spezialeinsatzkräfte betreten. Widerstand wurde nicht geleistet. An zwei Durchsuchungsobjekten konnten die dort gemeldeten Personen nicht angetroffen werden, jedoch wurde die Eingangstür zu einem Ladenlokal beim Betreten durch das SEK beschädigt.